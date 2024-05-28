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'Büyümenin olumlu seyrinde tarım üreticilerinin büyük katkısı var'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüme performansının çok iyi bir noktada olduğunu belirterek, gelecek hafta açıklanacak 2024 birinci çeyrek büyüme rakamlarına dikkati çekti. Bolat, büyüme verilerinin olumlu seyrinde tarım üreticilerinin de büyük katkısı olduğuna işaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 12:39, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 12:40
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'Büyümenin olumlu seyrinde tarım üreticilerinin büyük katkısı var'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kooperatif ve birliklerimiz, 2022-2023 sezonunda ihracata toplamda 53 milyon dolar ve 7,4 milyon euro katkı yaptılar." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım satış kooperatifleri ve kooperatif birliklerinin temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Bolat, Tarım ve Orman ile Hazine ve Maliye bakanlıklarından temsilcilerin de katıldığı toplantıda, Türkiye'nin ekonomik büyümede iyi bir performans gösterdiğini, ülkenin son 21 yılda yıllık ortalama reel yüzde 5,4, geçen yıl da yüzde 4,5 büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin de olumlu gelmesinin beklendiğini belirten Bolat, rakamların olumlu seyrinde tarım üreticilerinin de büyük katkısı olduğuna işaret etti.

Bolat, tarım satış kooperatiflerinin, çiftçilerin ürünlerinin değerini bulmasına ve bu ürünlerin tüketicilere uygun şartlarda sunulmasına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

"İklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir tarım uygulamaları önemli"

Bolat, Bakanlık olarak muhtelif faaliyet alanlarında 10 bini aşkın kooperatife ve ortaklarına hizmet verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Ülkemizin 51 ilinde, 20 üründe faaliyet gösteren, 286 faal durumda tarım satış kooperatiflerimiz ve bu kooperatiflerimize ortak 275 bin civarında üreticimiz bulunuyor. Tarım sektörü ve gıda arzı, dünyanın gündemi. COVID-19 salgını döneminde tarım sektörünün hayati öneme sahip olduğunu hep birlikte gördük. Tarım sektörünün yanında enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi de birbiriyle ilişkili önemli konular. Toprak sağlığını koruma, biyoçeşitliliği destekleme ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için sürdürülebilir tarım uygulamaları önem taşıyor."

Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin üreticileri ayni ve nakdi kredilerle desteklediğini ifade eden Bolat, "Zeytin ve zeytinyağından yağlı tohumlara, ipek böceği kozasından tiftiğe kadar değişen ürün gruplarında faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleri ile birliklerimiz, iç talebin karşılanmasında önemli rol oynuyor. Kooperatif ve birliklerimiz, 2022-2023 sezonunda ihracata toplamda 53 milyon dolar ve 7,4 milyon euro katkı yaptılar. Bunun yanında işletmelerinde çalıştırdıkları 5 binin üzerindeki istihdam sayısıyla toplamda 20 bin kişilik bir aileye katkı sunuyorlar." diye konuştu.

"Kooperatiflere daha iyi hizmet sunmak için çalışmalara devam ediyoruz"

Bolat, Kooperatifler Kanunu'nda 2021 yılında yapılan değişikliklere uyum sağlamak ve tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin mevzuat değişikliği taleplerini karşılamak için harekete geçtiklerini söyledi.

Bu değişikliklere uyum sürecinin sorunsuz tamamlandığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Kısa süre önce yine kanun değişikliği sebebiyle zorunlu hale gelen KOOPBİS'e veri girişlerinin sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlamak, kooperatif yönetim kurullarımızın müeyyidelere uğramasının önüne geçmek ve kooperatiflerimizin ticari faaliyetlerinin sekteye uğramasını engellemek amacıyla, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevzuat değişikliği çalışmaları yapılarak kooperatifler için süre uzatımı sağladık. Bu çalışmaların tüm sektörlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Bolat, Bakanlık olarak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli aktör olarak gördükleri kooperatiflere daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya aralıksız devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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