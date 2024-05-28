Sınıf basıp öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 13:10, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 14:07
Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile 2 yakını, dün çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmaya başladı.
Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırıldı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.