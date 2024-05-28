Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Yeni anayasaya ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmanın boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi.

"Yeni bir anayasa borcumuz var." diye konuşan Erdoğan, "Yeni hükümet sistemiyle siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven ve istikrar tesis edildi. Eski sisteme dönüş polemiğinin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz." dedi.

"BÜROKRATİK VESAYETİ DE TEHDİT OLARAK GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin ne kadar güçlü ne kadar köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu hatırlıyoruz. 162 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet eden Sayıştay Başkanlığı'mızın kuruluşunun gururunu sizlerle birlikte yaşıyoruz.

Kamu görevi kaynağı milletin dişinden tırnağından arttırdığı vergiler olan tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan vebali apğır vazifedir. Bütün kamu personellerimiz dünyada ve ahirette hesabı verilemsi çetin olan görevlerden birini icra etmektedir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Yasaması yürütmesi ve yargısıyla devlet erklerimizin tamamı millete efendilik taslamak için değil hizmetkarlık yapmak için vardır. Sorumluluk makamından bulunanlarda temel beklentimiz vatandaşa karşı yükümlülüklerini kanun ve nizam çerçevesinde vaktinde ve etkin şeklinde yerine getirmektir. Bu anlayışla hareket ettik. Hantal devlet yapısından çevik ve atılgan devlete geçilmesi için gayret gösterdik. Tüm vesayet biçimleri gibi bürokratik vesayeti de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit kaynağı gördük. Bazı kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızın şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız. Halktan kopuk, görev şuuru eksik eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Halkımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz.

Daha kaliteli kamu hizmeti sunmak için kurumlarımızın karar verme mekanizmaları pek çok alanda atılabilecek adımların hazırlığı içindetiz. Bu çalışmalarımızda tüm kamuyu denetleyen Sayıştay Başkanlığı'mızın da önerilerinden istifade ediyoruz.

İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz.

YENİ ANAYASA MESAJI

Cumhuriyetimizin 100. yaşını geçen sene coşkuyla kutladık. Yaptığımız anayasa değişiklikleriyle anayasanın demokratikleşmesine yönelik çok kritik adımlar attık.

Yeni hükümet sistemiyle siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven ve istikrar tesis edildi. Eski sisteme dönüş polemiğinin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz.

Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir.

Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır.Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır.

Önümüzdeki dönemde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yeni anayasaya kavuşması için kuşatıcı, uzlaşmacı ve yapıcı tavrımızı son raddeye kadar muhafaza edeceğiz.

İBB'YE ROMA ELEŞTİRİSİ

Son dönemde eş dost ve hısım atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Kimse kusura bakmasın, ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Kamuda tasarrufu sadece harcamaların kısılması olarak göremeyiz. Mali anlamda daha az kaynak kullanmak bunun bir unsurudur. Kamu kaynaklarını en ekonomilk şekilde kullanırken kurumlarımızın iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesine personelin en verimli şekilde istihdamına kadar birçok boyutu göz önünde tutuyoruz.

Sayıştay'ın konumunu çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Sayıştay'ın hak ettiği konuma biz getirdik.