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Ayının saldırdığı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çiftçilik yapan Yılmaz Karabulut'a (68), hayvanları otlatırken iki yavrusuyla araziye inen ayı saldırdı. Hafif yaralanan Karabulut, otlattığı inekler ayının yavrularına saldırınca kurtuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 16:45, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 16:41
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Ayının saldırdığı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu

Koyulhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Taşpınar köyünde çiftçilik yapan Yılmaz Karabulut, sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarında araziye çıkardı. Bir süre sonra doğada yiyecek arayan ayı ile iki yavrusu Karabulut'a saldırdı. Hafif yerlerinden yaralanan Karabulut, araziye otlatmak için çıkardığı inekleri sayesinde kurtuldu. Yavru ayılara saldıran inekleri gören anne ayı, Karabulut'u bıraktı. Ayı, daha sonra ise yavruları ile birlikte bölgeden uzaklaştı. Yılmaz Karabulut, telefonla aradığı yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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