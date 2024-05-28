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DSÖ: Gazze'de tahliye edilmesi gereken 10 bin hasta var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de tıbbi tahliye için bekleyen 10 bin civarında hastanın olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 16:56, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 16:56
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DSÖ: Gazze'de tahliye edilmesi gereken 10 bin hasta var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sağlık Direktörü Akihiro Seita, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan son gelişmeler ve "UNRWA Sağlık Direktörlüğü 2023 Yılı Raporu" hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

DSÖ Sözcüsü Harris, Gazze'deki tıbbi malzeme ve yakıt stoklarının azaldığına dikkati çekti.

YARDIMLAR İÇERİYE GİRİŞ YAPAMIYOR

İsrail'in Refah'a kara saldırılarının başlatmasından bu yana Kerem Şalom Sınır Kapısı aracılığıyla üç TIR'ı Gazze'ye ulaştırmayı başardıklarını kaydeden Harris, Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda DSÖ'ye ait 60 yardım TIR'ının Refah'a giriş yapamayarak beklediğini ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle içeriye giriş yapamadığını aktardı.

Gazze Şeridi'nde resmi olarak halen hizmet veren 14 hastane var ancak bu hastaneler çoğu zaman yatılı hasta kabul etmiyor ve yapabileceklerini sınırlamak zorunda kalıyor.

Refah'ta sadece Birleşik Arap Emirlikleri Sahra Hastanesi zar zor hizmet veriyor. Burada 5 sahra hastanesi var ancak hepsi dolup taşmış durumda ve yeterli malzeme tedarik edilememiş durumda.

10 BİN HASTA TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Gazze'de tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan hastaların durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Harris, "Tüm tıbbi tahliyeler aniden durduruldu. Tahliye edilmesi gereken 10 bin civarında hasta var." dedi.

Harris, Refah bölgesinde şiddetin artması ve hizmetlerin sınırlandırılması nedeniyle bölgeyi terk edemeyen binden fazla kritik hasta ile yaralı olduğunu da vurguladı.

"GAZZE'DE SAĞLIK DURUMU ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

UNRWA Sağlık Direktörü Seita, Ajans'ın önemine ve faaliyet gösterdiği bölgelere değinirken sağlık direktörlüğü olarak 2023'te yaklaşık 7 milyon danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydetti.

2023'te bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanan 300 bin kişi tedavi edildi.

Faaliyet gösterdikleri ve işgal altında bulunan Batı Şeria'daki durumun "çok vahim" olduğuna işaret eden Seita, burada 40'tan fazla sağlık merkezi olduğunu ancak bu merkezler arasında hareket etmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

Gazze'de temiz su ve sanitasyon eksikliği nedeniyle sağlık durumu çok kötü durumda.

Ayrıca Gazze'de sayısı hızla artan solunum yolu enfeksiyonu ve ishal vakaları da görülmeye devam ediyor.

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