KKTC şirketi AKOL Global Ankara'da proje lansmanı gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) emlak geliştirme ve gayrimenkul şirketlerinden olan AKOL Global, Ankara Söğütözü'nde lansman toplantısı gerçekleştirerek projelerini tanıttı. Toplantıda konuşan AKOL Global Pazarlama Direktörü Özgür Koca, Kuzey Kıbrıs'ın Forbes Dergisi tarafından dünyanın en iyi sahil yatırım bölgesi seçildiğini belirterek, bu durumun büyük bir yatırım fırsatı sunduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıların Kıbrıs'a ilgi gösterdiğini belirten Koca, özellikle İranlılar, Ruslar ve Ukraynalılar arasında yüksek talep olduğunu ifade etti. Özgür Koca, şirket olarak Türk vatandaşlarının bu yatırım fırsatlarından yararlanmasını istediklerini belirterek özel indirim uygulayacaklarını açıkladı.

Yatırımcıların yeni gözbebeği KKTC

AKOL Global Pazarlama Direktörü Özgür Koca, Kuzey Kıbrıs'ın dünyaca ünlü Forbes Dergisi tarafından dünyanın en iyi sahil yatırım bölgesi seçildiğini şu şekilde ifade etti:

"Dünyaca ünlü Forbes Dergisi tarafından dünyanın en iyi sahil yatırım bölgesi seçildik. Bu durum da yatırım yapmak için büyük bir fırsat yaratıyor. Bu fırsattan soydaşlarımız yararlansın istiyoruz. Bu nedenle bugün burada projelerimizi anlatıp Türkiye vatandaşlarının bu konuda bilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırım için vazgeçilmez bir yer

Kıbrıs'ta yatırım yapmanın her zaman karlı olduğunu belirten Koca, "Kıbrıs'a kim ne zaman yatırım yaparsa yapsın bir koyar iki alır. Kıbrıs her zaman yatırım için cazip bir yer olmuştur. Gayrimenkul piyasası İngiliz sterlini ile döndüğü için yapılacak bir yatırımda kira getirisi de sterlin olarak geliyor. Kıbrıs'ta kiralar 6 aylık veya 12 aylık alındığı için sene içinde kiracı ile de problem yaşanmıyor. Bunu görüp daha önceki projelere yatırım yapanlar son derece karlı bir yatırım yaptılar. Bu karlılık hala devam ediyor. Kıbrıs'ta mülk edinmek çok akılcı bir yatırım" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına özel indirim

Özgür Koca, "Dünyanın dört bir yanından yatırımcılar Kuzey Kıbrıs'a akın ediyor. Kıbrıs özellikle İranlılardan çok fazla talep görüyor. Rusya ve Ukrayna arasında oluşan sıkıntılı süreçten dolayı bu iki ülkeden de çok fazla talep var. Ama biz soydaşlarımızın bu yatırım fırsatından faydalanmasını istiyoruz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel bir indirim uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Kredi imkanı nasıl sağlanacak?

Kıbrıs'ta gayrimenkul satın alımında kredi imkanlarının daha kolay olduğunu ifade eden Koca, "Türkiye'de ilk eviniz olması kaydıyla evin değerinin yüzde 20'sine kadar kredi kullanma şansınız varken Kıbrıs'ta bitmiş bir ev için yüzde 80'ine kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Bu avantajlardan Türk halkının yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.