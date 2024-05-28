Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan Bünyamin Ünver'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 17:06, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 17:07
Olay, Atatürk Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki Bünyamin Ünver, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Ünver'in cansız bedenine ulaşıldı. Ünver'in yakınları haberi duyunca sinir geçirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.