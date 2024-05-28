Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Ekiplerin çalışması sonucu Ünver'in cansız bedenine ulaşıldı. Ünver'in yakınları haberi duyunca sinir geçirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Atatürk Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki Bünyamin Ünver, bir süre sonra gözden kayboldu.

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