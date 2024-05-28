THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 17:53, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 18:28
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı dijital mecralarda yer verilen, bir yolcu uçağımızda kokpitin bir süre tamamen boş bırakıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir hadise vuku bulmuş değildir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz."