THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı dijital mecralarda yer verilen, bir yolcu uçağımızda kokpitin bir süre tamamen boş bırakıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir hadise vuku bulmuş değildir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz."