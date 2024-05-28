'Osmaniye'de 105 Kişinin Öldüğü Binanın Müteahhitleri Hakim Karşısında'

THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var
Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Finansal İstikrar Komitesi'nden 'ilave tedbir' mesajı
Finansal İstikrar Komitesi'nden 'ilave tedbir' mesajı
Sınıf basıp öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı
Sınıf basıp öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı
MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı
MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı
Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor
Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor
Yargıtay 'erkek ol, yürekli ol' sözlerini hakaret saymadı
Yargıtay 'erkek ol, yürekli ol' sözlerini hakaret saymadı
Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum
Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum
Asgari kurumlar vergisinde çalışmalar hızlandı
Asgari kurumlar vergisinde çalışmalar hızlandı
Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı
PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var
30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var
Antalya ve Muğla'daki otel fiyatları Burj al Arab'ı geçti
Antalya ve Muğla'daki otel fiyatları Burj al Arab'ı geçti
Yeni paket yolda, kaldırılan vergiler geri gelecek!
Yeni paket yolda, kaldırılan vergiler geri gelecek!
Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?
Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı
Yeni müfredat, 4 sınıf kademesinde başlayacak
Yeni müfredat, 4 sınıf kademesinde başlayacak
Sıcaklıklar ne zaman artacak?
Sıcaklıklar ne zaman artacak?
Bakan Yumaklı: Kuduz vaka sayısı 2 kat arttı
Bakan Yumaklı: Kuduz vaka sayısı 2 kat arttı
'Bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri kapatılacak' iddiası yalanlandı
'Bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri kapatılacak' iddiası yalanlandı
EKK: Enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
EKK: Enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Osmaniye'de 105 Kişinin Öldüğü Binanın Müteahhitleri Hakim Karşısında'

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesulleri Ayhan Gedik ve Haluk Koç'un yargılanmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 17:59, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 18:03
Yazdır
'Osmaniye'de 105 Kişinin Öldüğü Binanın Müteahhitleri Hakim Karşısında'

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesulleri Ayhan Gedik ve Haluk Koç'un yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan müteahhitler Mustafa İpek ile Faruk Pilge, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Savunması alınan fenni mesul Ayhan Gedik, bilirkişi raporunda belirtilen eksik ve kusurları kabul etmediğini, binanın projesinde hata olmadığını ileri sürdü.

Kendisinin 1995 yılında ilk inşaat ruhsatı alınırken binanın fenni mesulü olduğunu, 1996'da ise Haluk Koç'un bu işi yaptığını savunan Gedik, "Bu tarihten sonra benim fenni mesul olarak yargılanmam doğru değildir. 1996'nın nisan ve mayısında inşaata gittiğimde bodrum tabliye betonu döküldüğünü gördüm. Neden benden izin almadıklarını sorduğumda usta başı, başlarında Haluk Koç'un olduğunu, onun kontrol ettiğini söyledi. Haluk Koç'a gidip durumu sorduğumda da, 'Doğrudur, bundan sonra sorumlu benim. Sen gelmesen de olur' demiştir. Ben de bunun üzerine inşaata bir daha gitmedim." ifadelerini kullandı.

İnşaat için ilk önce 8 kat, daha sonra ise 9. ve 10. katlar için ruhsat izni alındığını ancak projenin buna göre yeniden yapılmadığını öne süren Gedik, kendi yaptığı projenin yönetmeliğe uygun olduğunu savundu.

Fenni mesul Haluk Koç ise Osmaniye Belediyesince Bilge Sitesi Yapı Kooperatifi üyelerine ve kat maliklerine binanın 1998 yılında yenilenen Deprem Yönetmeliği'ne göre güçlendirilmesi için tebligatta bulunduğunu ancak kat maliklerinin verilen tebligatı yerine getirmeyerek üzerlerine düşen görevi yapmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber