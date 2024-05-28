'Karapınar'da Dolu Yağışı Ekili Alanlara Büyük Zarar Verdi'

Karapınar ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur, ekili alanlarda zarara yol açtı. İlçede aniden başlayan yağmur, bir süre sonra doluya dönüştü. Dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı. Dolu yağışının Ortaoba, Kayacık, Hasanoba Niğde boğazı, Sazlıpınar, Akçayazı ve Akkuyu mevkilerinde etkili olduğu belirtildi. Dolu yağışının özellikle mısır, arpa ve buğday başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdiği kaydedilirken, üreticiler büyük şok yaşadı. Akkuyu mevkiinde çiftçilik yapan İbrahim Kolay, 350 dekar arazide mısır ektiğini, bir anda başlayan yağmur ve ardından dolunun ürünlerine zarar verdiğini söyledi. Ziraat Mühendisi Amil Düzgüner de, çiftçilere mısır için 1 hafta 10 gün sonra yeni gelen yapraklarla birlikte aminoasit, deniz yosunu gibi ürünlerle yaprak gübrelemesi uygulamaları yapmalarını tavsiye etti.