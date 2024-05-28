İçişleri Bakanı Yerlikaya, MHP Lideri Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. Edinilen bilgilere göre Bakan Yerlikaya, Bahçeli'ye son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 18:36, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 18:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. Edinilen bilgilere göre Bakan Yerlikaya, Bahçeli'ye son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.