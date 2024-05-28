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Bakan Bolat Kamboçya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chanda Sophea ile bir araya geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 18:53, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 18:55
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Bakan Bolat Kamboçya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Sok Chanda Sophea ve beraberindeki resmi heyet ile Türkiye-Kamboçya arasındaki ikili ticaret ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla bugün Ankara'da Ticaret Bakanlığımızda bir araya geldik. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 65'inci yılını kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Toplantımızda, Türkiye ve Kamboçya arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda üç katına çıkarak 2023 yılında 238 milyon dolara ulaşmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek, bu artışa rağmen, ticaret potansiyelimizin hala büyük ölçüde gelişebileceğinin altını çizdik. Önümüzdeki yıllarda ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarma hedefimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'İLİŞKİLERİMİZİ GENİŞLETMEK ADINA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Bolat, "Kamboçya'nın hızla gelişen ekonomisi ve ASEAN üyesi olması, Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor. Tarım endüstrisi ve gıda işleme sektörlerindeki yatırım imkanları başta olmak üzere, yeşil enerji, mobilya, medikal cihazlar ve tekstil gibi alanlarda işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, Türk müteahhitlerin Kamboçya'nın altyapı projelerinde önemli katkılar sağlayabileceğini ve Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Phnom Penh arasında doğrudan uçuş başlatmasının iki ülke arasındaki etkileşimi artıracağını umuyoruz. İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve genişletmek adına önümüzdeki dönemde ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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