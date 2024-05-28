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Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası İstanbul'da coşkuyla başladı

Mayıs ayının son haftası Milli Eğitim Bakanlığı'nın Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası" olarak ilan edildi. Arnavutköy'de bulunan İBB Evliya Çelebi İlkokulu'nda düzenlenen programla çocuklar geleneksel oyun şenliğinde doyasıya eğlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 18:56, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 18:58
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Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası İstanbul'da coşkuyla başladı

Mayıs ayının son haftası Milli Eğitim Bakanlığı'nın Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası" olarak ilan edildi. Arnavutköy'de bulunan İBB Evliya Çelebi İlkokulu'nda düzenlenen programla çocuklar geleneksel oyun şenliğinde doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında Mayıs ayının son haftası "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası" olarak ilan edildi. Programların başlangıcı bugün Arnavutköy'de bulunan İBB Evliya Çelebi İlkokulu'nda yapıldı. Şenliğe Milli Eğitim İstanbul İl Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentürk de katıldı.

"Ortaklaşma ve dayanışma ortamını öğreniyorlar"

Öğrencilerin doyasıya eğlendiği organizasyonda konuşan Milli Eğitim İstanbul İl Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentürk, "Okulun en büyük amacı çocukları okula hazırlamak ve onların keyifli, mutlu, öğrenme ortamını oluşturmak. Bugün çocuklarımız keyifli vakit geçirerek aslında bizim yüzyıllardır Anadolu'muzda oynanan oyunları burada arkadaşları ile birlikte hem öğreniyorlar hem de keşfediliyorlar. Burada paylaşmayı, kazanmanın keyfini aynı zamanda, kaybetmeyi arkadaşlarıyla beraber yaşıyorlar. Grup oyunlarında özellikle ortaklaşma ve dayanışma ortamını öğreniyorlar. Oyun çocuğun hayatında vazgeçilmez bir alandır. Oyun çok önemli bir öğrenme etkinliği ve keşfetme özelliğidir. Biz bugün burada bu ortamı sağladık çocuklarımıza. Tüm ilkokullarımızda ve İstanbul'un her okulunda, yüzyıllardır Anadolu'muzdan ve kültürümüzden gelen geleneksel çocuk oyunlarını öğretmenlerimizin dahilinde keyifli öğrenme ortamı oluşturarak çocuklarımızla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bahçede oynadığımız oyunlar evde bilgisayar veya telefondan oynadığımız oyunlardan daha keyifli"

Düzenlenen şenlikte oyunlar oynayarak eğlenen öğrencilerden Rüzgar Eyüp Sönmez, "Bugün hakemlik yapıyorum. Bahçede oynadığımız oyunlar evde bilgisayar veya telefondan oynadığımız oyunlardan daha keyifli. Burada bugün arkadaşlarıma hakemlik yapmak güzel bir duygu. Bahçede yumurta yarışı ve yeni yeni oyunlar öğrendim. Buradan yaşıtlarıma söyleyeceğim, bilgisayar oynamayın, futbol ve benzeri sporlar yapın" şeklinde konuştu.

Yine öğrencilerde Melek Arışan ise, "Bugün burada keyifli oyunlar ve yarışlar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla ve hocalarımızla birlikte eğleniyoruz ve bu durumdan çok mutluyuz" dedi.

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