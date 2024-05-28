Bakan Tekin Darıca'da öğretmene yapılan saldırıyı kınadı

Kocaeli Darıca İlçesinde bir okulda yaşanan olaya göre öğrenci velisi okula gelerek sınıf içerisinde öğretmenleri darp etti. Bakan Tekin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte o açıklama;



"Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız.



Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz "Veli Randevu Sistemi"nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum' mesajını paylaştı