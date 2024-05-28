Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla süren EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi, 23 Mayıs'tan günümüze kadar ziyaretçilerini ağırladı. Tatbikat bölgesinde yer alan sergide, 48 Türk savunma sanayi şirketinin teknolojileri görücüye çıkıyor. Sergide ilk defa tanıtılan sistemlerle birlikte, tatbikatta kullanılan bazı ürün ve sistemler de yer alıyor. Sergi, SİHA'lardan insansız savunma araçlarına, tanksavarlardan hafif silahlara kadar çeşitli silah ve mühimmat, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine imkan tanıyor.

'KEMANKEŞ-2 İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI'

Bu yılda düzenlenen sergide, araç ve silah sistemleri arasında yer alan ve Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş-2 de sergide ilk kez görücüye çıktı. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kemankeş-2 Projesi, yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.