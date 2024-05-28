Kurtulmuş, Türk dünyası ülkelerinden gelen Sayıştay başkanlarını kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sayıştay Başkanlığının 162'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bulunan Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov, Kırgızistan Sayıştay Başkanı Almazbek Akmatov, Özbekistan Sayıştay Başkanı Adiz Muzafarovich Boboev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kazakistan Sayıştay Başkan Yardımcısı Rassul Rakhimov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve beraberindeki Türk dünyası ülkelerinden gelen sayıştay başkanlarını Meclis'te kabul etti.

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