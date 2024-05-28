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Sarıyer'de takla atan aracın sürücüsü muhtar yaşamını yitirdi

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 19:44, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 19:46
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Sarıyer'de takla atan aracın sürücüsü muhtar yaşamını yitirdi

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Caddesi'nde iki kişilik elektrikli aracıyla ilerleyen Fulya Bayram, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlerle çarptıktan sonra takla atan araç, karşı şeride geçti. Araç, bir otomobil ile bariyer arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddede önlem alırken, Fulya Bayram ile yanındaki S.A. sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sarıyer Kemer Mahallesi Muhtarı Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı S.A, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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