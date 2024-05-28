Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İtfaiye aracının sürücüsü C.G. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. C.G'nin Yeni Sanayi Mahallesi'nde dam yangını ihbarına müdahale etmek için seyir halinde olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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