Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 22:30, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 22:54
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Erzurum Kongre Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu H.C'ye (8), dönüş yapmaya çalışan M.A. idaresindeki 34 KIR 417 plakalı çöp kamyonu çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. H.C'nin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.