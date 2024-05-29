Yozgat'ta sağanak yağış: Yüksek Hızlı Tren hattında hasar oluştu

YOZGAT'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında hasar oluştu, sel suları rayların altındaki dolgu malzemelerini yerinden söküp, sürükledi.

Yozgat'ta saat 17.00 sıralarında kuvvetli sağanak yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Mazgalların tıkanması sonucu yağmur suları taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu. Trafik ekipleri sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

'TREN RAYLARININ ALTI BOŞALDI'

Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü yakınlarından geçen Yüksek Hızlı Tren hattı da sel suları nedeniyle hasar gördü. Kuvvetli yağış sonrasında, sel suları rayların altındaki dolgu malzemelerini sürükledi. Çift hatlı tren yolunun Ankara-Sivas istikametindeki raylar askıda kaldı. Hat üzerinde yapılan kontrollerin ardından, YHT seferlerinin tek hat üzerinden devam edeceği öğrenildi.