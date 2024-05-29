İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV100'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine neden kırgın olduğu ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

Görüşemediklerini ve Kılıçdaroğlu'nu ısrarla aradığını ifade eden İmamoğlu, "Bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti." diye konuştu.

"Kurultaydan sonra aradım, ulaşamamıştım. Kırgın olabilir, belki telefona bakmak istemedi." diyen İmamoğlu, "Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim." ifadelerini kullandı.