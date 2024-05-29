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29 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

29 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 00:10, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 00:13
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29 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- AK Parti grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'na katılacak.

(Ankara/15.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı Meydanı'nda esnafı ziyaret edecek, Kayaönü Mahallesi'nde alan incelemesinde bulunacak, Pınarbaşı Belediyesi Gençlik Merkezi'nde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Kayseri/12.00/13.15/13.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ATO Congresium'da düzenlenecek TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

4- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisi grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da 6-9 Haziran'da düzenlenecek 6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı ile 12. Uluslararası Fetih Kupası'nın ödül törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/17.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi ABD'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, ikinci hafta mücadelesindeki ilk maçını Almanya ile yapacak.

(Arlington/22.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off etabı 4-5'incilik maçında Spor Toto ile Nilüfer Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/14.00)

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ile İtalya'nın Fiorentina ekipleri, OPAP Arena'da karşılaşacak.

(Atina/22.00)

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