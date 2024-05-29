Köpek terörü sağlığı tehdit ediyor... Tehlike sadece saldırmaları değil

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Son yıllarda artan popülasyon sebebiyle, şehirlerin en işlek bölgeleri, sokakları, parkları, bahçeleri sokak köpeklerinin dışkısından yürünemez hale geldi. Bundan dolayı, köpek dışkısından bulaşan hastalıklarda da artış gözlenmeye başladı. Sokak köpeklerinden insanlara bulaşan bazı hastalıklar, ölüme kadar götürebiliyor.

ACİL TEDBİR ALINMALI

Konuya dair gazetemize konuşan Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, ülkemizde tahmin edilen başıboş köpek popülasyonunun 4 ile 10 milyon arasında değiştiğini, bunların da günlük 800 ila 2 bin ton dışkıyı çevreye yaydığını ve insanların hayati organlarında kistlere yol açtığını söyledi. Başıboş köpeklerin toplanmadığı her gün, 1.200 kişinin daha ısırıldığını ifade eden Sabuncuoğlu, Türkiye'nin acilen sıfır başıboş köpek uygulamasına kanun düzenlemesiyle geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

FARELERİ ARTIRIYOR

Öte yandan, sokak hayvanlarının beslenmesi için ağaç diplerine, yol kenarlarına bilinçsizce bırakılan mamalar ve artık yemekler de çevre kirliliğine yol açarken, insan sağlığı açısından da risk oluşturuyor. Dışarıda hava şartlarından dolayı bozulan yemek artıkları ve mamalar, çeşitli bakteri ve virüslerin ortaya çıkmasına yol açıp bulaşıcı hastalık riskini yükseltirken, fare popülasyonunu da artırıyor.