Boş konutlar yüzde 25'in kalkmasını bekliyor

Kiralarda fahiş zamların önüne geçmek için 8 Haziran 2022'de uygulanmaya başlanan 'yüzde 25 zam sınırı'nın 1 Temmuz 2024'te kalkması bekleniyor. Yeni dönemde konut kira zamlarının tekrar TÜFE oranlarına göre belirlenmesi bekleniyor.

BOŞ KONUTLAR SİSTEME GİRECEK

Yüzde 25 sınırlama kaldırıldığında kira artış oranları son 12 aylık enflasyonun ortalaması baz alınarak hesaplanacak. Son 12 aylık enflasyon ortalamasının üzerinde zam yapılamayacak. Uzmanlar sınırlamanın kaldırılmasıyla boş bekletilen konutların da sisteme gireceği görüşünde.

Emlak Uzmanı Olcay Selvi, yüzde 25 kira zammı sınırlamasına tam olarak uyulmadığını bu dönemde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının arttığını söyledi. 1 Temmuz itibarıyla 12 aylık enflasyon oranına göre kira zamlarının belirlenmesini beklediklerini belirten Selvi ''Kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlendiğinde boş bekletilen konutlar da kiraya verilerek konut arzına katılacaktır'' dedi.

Yüzde 25 zam sınırlaması olduğu dönemde ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar olduğunu da belirten Selvi ''Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları nedeniyle adliyelerde yoğunluk oluştu. Son 1 senede 180 bine yakın dava açıldı" şeklinde konuştu.

EMLAK VERGİSİNDE SÜRE CUMA GÜNÜ BİTİYOR

2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Cuma günü sona erecek. 2'nci taksit ödemeleri ise 2 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Borcunu ödemeyenler için vadenin bitim tarihinden itibaren, ödeme tarihine kadar geçen süre için her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.