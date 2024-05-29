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ABD'li milyarder Titanik enkazına denizaltı yolculuğu planlıyor

ABD'li bir lüks emlak milyarderi ve bir derin deniz kaşifi, Titanik'i keşfetmek için bir denizaltıyla seyahat etmeyi planlıyor.

Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 07:59, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 07:53
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ABD'li milyarder Titanik enkazına denizaltı yolculuğu planlıyor

ABD Ohio'lu iş insanı ve maceracı Larry Connor ve Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki gemi batığını görmek için yaklaşık 3 bin 800 metre derinliğe bir denizaltıyla gitmek istediklerini söyledi.

Özel dalgıç endüstrisi, geçen yıl OceanGate tarafından inşa edilen bir geminin Titanik'e giderken patlaması sonucu beş kişinin ölmesiyle sarsılmıştı.

Connor'ın şirketinden bir sözcü yaptığı açıklamada, önerilen yolculuğun ancak geminin bir denizcilik organizasyonu tarafından tamamen onaylanmasının ardından gerçekleşeceğini söyledi.

Planlanan sefer için herhangi bir zaman dilimi açıklanmadı.

4000 metre derine inebilen araç kullanılacak

İkili, Triton 4000/2 Abyssal Explorer adlı bir denizaltı kullanmayı planlıyor; "4000", aracın güvenli bir şekilde konuşlandırılabileceği metre cinsinden derinliği ifade ediyor.

OceanGate tarafından inşa edilen Titan denizaltısı, karbon fiberden yapılmıştı ve yalnızca bin 300 metreye kadar sertifikalandırıldı; bu, Titanik enkazının bulunduğu okyanus tabanının derinliklerinin çok altındaydı.

Haziran 2023'te gemi Titanik enkazına giderken patladı.

OceanGate'in genel müdürü Stockton Rush (61), diğer dört yolcuyla birlikte gemide öldü.

Kaynak:BBC

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