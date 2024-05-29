Adana merkezli suç örgütü operasyonu: 51 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen "Kuyu-1" operasyonlarında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı.