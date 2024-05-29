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Antalya'da korkutan deprem

Antalya'dan korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD Kaş merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verilerini paylaştı, işte son gelişmeler...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 08:19, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 08:18
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Antalya'da korkutan deprem

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Antalya'da kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden Kaş merkezli depreme ilişkin açıklamalar geldi.

ANTALYA 3,7 İLE SALLANDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı. Saat 06:24'te meydana gelen sarsıntının derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan AFAD'dan gelen açıklamada depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedildi. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken, olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

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