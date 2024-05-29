ABD'den İsrail'e tam destek: Bitirin onları

ABD'de başkan yardımcılığı için ismi geçenlerden Nikki Haley İsrail'e gitti. Gazze'ye atılacak bombalardan birinin üzerine "bitirin onları" yazdı.

Miller, İsrail'in meşru hedefi ortadan kaldırdığını ama bu sırada çadırlarda yangın çıktığını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller ise İsrail'in henüz ön soruşturmayı bitirdiğini tam soruşturmaya başlayacağını söyledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net