İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde haklarında kayıt tespit edilen, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, emniyet mahrem imamlarıyla irtibatı ve ardışık aranma bilgileri belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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