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Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın araç muayene hizmetlerini özelleştirme kapsam ve programına alması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 09:35, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 09:35
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Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı

Araç muayeneleri, trafikteki motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için TÜVTÜRK eliyle belli zaman aralıklarında yapılıyordu.

Trafik kanunu kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) yeni kararı ile araç muayeneleri özelleştiriliyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin; özelleştirme kapsam ve programına alınmasına kararlaştırıldı.

Özelleştirme işlemleri, 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanacak.

Özelleştirme, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar ve kiralama yöntemleri birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.

Kararın içeriği

Özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilmesine, ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenmesine, kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesini teminen, özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8'inci maddesi gereğince karar verildi.

Yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027'ye karar sonuçlandırılması gerekiyor

2021 yılında yapılan düzenlemeyle araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.

2024 yılı araç muayene ücretleri

2024 araç muayene ücreti traktör, motosiklet, motorlu bisikletler için 927,60 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork, arazi taşıtı için 1.821,60 TL; kamyon, tır, çekici, otobüs için ise 2 bin 432,40 TL olarak belirlendi.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti yüzde 5 oranında fazla bedel ile tahsil ediliyor.

Muayene raporu sonucuna göre "ağır kusurlu" veya "emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanıyor.

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