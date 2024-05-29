Türkiye Maarif Vakfına MEB'den bu yıl 5 milyar 702 milyon lira aktarılabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karara göre Türkiye Maarif Vakfına, yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, bu yıl MEB bütçesinden 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak.