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Ala: AK Parti ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, hızlı bir reform süreci yapacaklarını belirterek, "Türkiye'nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var ve onları yapıp değiştireceğiz. AK Parti, Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 11:16, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 11:44
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti iktidarlarının, aksayan politikalarını her zaman gözden geçirdiğini, değişim gereken konularda tereddüt etmeden gereğini yaptığını ifade eden Ala, seçimlerin ardından da aksama gördükleri noktalarda çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Partideki tüm birimlerin, reform alanlarının belirlenmesi için çalışmaya başladığını, bakanlıklardan görüş alındığını ifade eden Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir taraftan da AK Parti, CİMER ve Ombudsmanlık gelen şikayetleri topluyor, sorunlu alanlar belirleniyor. Cumhurbaşkanımız geçmişte, 'Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz' demişti. AK Parti, Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor. Önümüzdeki yılları altın yıllar olarak görüyoruz. Altın yıllar, üst gelir grubuna sıçramak, yapısal dönüşümü sağlayacak reformları hayata geçirmek için bir fırsat penceresi. Bu yılları dolu dolu geçirip mesafe katedeceğiz. Ekonomide öngörülebilirliği, adalete güveni artıracak reformları gündemimize aldık. Önümüzdeki bir yıl içinde hızlı bir reform süreci göreceksiniz. Ekonomide, orta gelir tuzağına düşmemek için bir sıçrama yapacağız."

"Eş zamanlı, çok alanlı, ince işçilik gerektiren reformlar"

Avrupa Birliği müktesebatında olan ve Türkiye'nin yararına reformların da hayata geçirileceğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Reformlar birçok alanda yapılacak. Eş zamanlı, çok alanlı, ince işçilik gerektiren reformlar olacak. Örneğin Ekonomi Koordinasyon Kurulunda tarımda hangi reformları gerçekleştireceğimizi konuştuk. Malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, mülkiyet hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler, imar kanunu, tüketici korunması, tüketicinin sağlığının korunması, rekabetçilik ve kapsayıcılık, dijital dönüşüm ve medya, ekonomik ve parasal politika, sosyal politika, istihdam, işletme ve sermaye politikası, bilim, araştırma, eğitim, kültür, gümrük birliği, tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağlığı, balıkçılık, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu çalışma yapılan alanlar."

Başıboş sokak köpekleri

Efkan Ala, başıboş sokak köpeklerine yönelik yasal düzenleme çalışmalarına değinirken "sokakta başıboş köpek olamayacağını" belirtti.

Bu konuda dünyadaki örnek uygulamaları takip ettiklerini, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini dikkate aldıklarını vurgulayan Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin, belediyelerin işi sokakta güvenliği sağlamak. İnsanları parçalıyorlar, buna seyirci kalamayız. Yurt dışındaki turizm şirketleri Türkiye turlarında 'kuduz tehlikesi' uyarısı yapıyor. Bu tablo Türkiye'ye yakışmıyor. Bu sorun etkili bir şekilde çözülecek. Muhtemelen, Meclis tatile girmeden yeni yasayı göreceğiz. İktidarı ve muhalefetiyle sorun alanı olarak görülen sokak hayvanları meselesinde irademiz tamdır."

Yeni anayasa çalışmaları

Ala, Türkiye'nin bir an önce şeffaf, katılımcı, demokratik, sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin millet iradesini tam yansıtan, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alan bir anayasa yaparak tüm tartışmaları geride bırakması gerektiğini belirten Ala, "Anasaya tartışmalarını geride bırakarak her alanda güçlü bir ülke inşa edebiliriz. Bu tartışmaların olduğu ülkeye yatırımcı, sermaye gelmez. Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri yapacak bir anayasa yapalım" dedi.

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