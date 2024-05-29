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Erdoğan'dan sokak hayvanları mesajı

Sahipsiz köpeklerin iğneyle öldürülmesiyle sonuçlanabileceği için kamuoyunda tepki toplayan sokak hayvanları tasarısında sona gelindi. Çalışma AK Parti'nin MYK toplantısında Erdoğan'a anlatıldı. Erdoğan gelecek hafta masasına gelecek olan taslak çalışma için "Tedbir alalım ama ölçüyü de iyi koruyalım" değerlendirmesi yaptı.

Kaynak : Milliyet
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 11:24, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 11:34
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AK Parti sahipsiz sokak hayvanları konusunda yürütülen çalışmalarda sona geldi. Taslak gelecek hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelecek. Taslak çalışma Erdoğan'ın son rötuşlarının ardından muhalefete götürülecek.

Sahiplenilmeyen köpeklerin öldürülmesi anlamına gelen (uyutma) planı Türkiye'de geniş kesimlerin tepkisiyle karşılaştı. AK Parti'nin hazırladığı taslağa ilişkin son MYK'da Erdoğan'a bir sunum yapıldığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; sunumda uyutma olarak anılan ancak sokak köpeklerinin iğneyle öldürülmesiyle sonuçlanacak yöntem savunuldu.

Sunumda sokak hayvanlarının hem insanlara hem de birbirlerine zarar vermesini engellemek için en uygun yöntem olduğu savunulurken, "Bu yolla sadece çocuklar başta olmak üzere insanları değil; zararsız diğer köpekleri de korumuş olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunumun ardından "Tedbir alalım ama ölçüyü de iyi koruyalım. Bu haliyle çalışın" talimatını verdiği belirtildi.

Taslakta nasıl bir değişiklik öngörülüyor

Hazırlanan taslak ile Hayvanları Koruma Kanunu'nda 8 maddede değişiklik öngörülüyor. Bu çerçevede kanunun 3. maddesine "sahipsiz sokak hayvanı" tanımı eklenecek, 6'ncı maddede "köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılmasıyla" ilgili genel hükümler sıralanacak.

Vatandaş tarafından şikayet edilen, Emniyet ya da belediye tarafından bilinen, belirli yerlerde bulunan çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak.

Mahallelerde, vatandaşlar tarafından bilinen ve beslenen zararsız köpekler ise kısırlaştırılmak şartıyla sokakta kalmaya devam edecek.

İğneyle öldürülecek

Kanunun 13. maddesinde yapılacak değişiklikle, toplanan sokak köpekleri arasında barınak koşullarında yaşamını devam ettiremeyecek durumda hasta ve saldırgan olanlara ve 1 ay içinde sahiplendirilmeyenlere iğneyle uyutma uygulanacağı düzenlenecek. Sahiplendirilen hayvanlar ise çiple takip edilecek.

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