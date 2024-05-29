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585 gram doğan bebek 107 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi

Adıyaman'da 26 haftalıkken 585 gram ağırlığında prematüre doğan bebek, 107 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 11:48, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 11:49
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585 gram doğan bebek 107 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi

Kentte yaşayan 28 yaşındaki Merve Tunç, hamileliğinin 26. haftasında sancılarının başlaması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan incelemenin ardından 7 Şubat Çarşamba günü erken doğumu gerçekleşen kız bebek, organları gelişmediği için kuvöze alınıp solunum cihazına bağlandı. Bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesi uzman doktorları tarafından tedavisine başlandı.

107 günlük zorlu tedavisinin ardından organlarının gelişmesiyle ağırlığı 2 kilo 250 grama ulaşan bebek, yaşam mücadelesini kazanarak 24 Mayıs Cuma günü taburcu edildi.

Anne Merve Tunç, bebeğine kavuşacağı günün hayaliyle yaşadığını, bu süreçte zaman zaman endişelendiğini ancak doktorların telkinleriyle umudunu diri tuttuğunu söyledi.

Tedavi devam ederken zaman zaman çocuğunu görebildiğini dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Benim için korku, endişe hepsi bir aradaydı ama doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldular, her cuma günü bebeğimi görme fırsatım oldu. Gün geçtikçe bebeğim büyüyor ve değişiyordu, 585 gram doğan bebeğimi 2 kilo 250 gram olarak kucağıma aldım ve evimize gidiyoruz. Emeği geçen sağlık kahramanlarına teşekkür ederim."

Sağlık çalışanlarının mutluluğu

Yoğun bakım uzmanı Doç. Dr. Selahattin Akar ise bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini belirtti.

Bebeğin iç organlarının gelişmediği için yoğun bakım ünitesine alındığını anlatan Akar, şöyle devam etti:

"Bebeğimiz annedeki sorunlar nedeniyle gebeliğin 26. haftasında 585 gram ağırlığında çok erken doğmuştu. Tabii erken doğduğu için organları, sistemleri yeteri kadar gelişmemişti bebeğimizin. Zorlu meşakkatli bir mücadeleye, yolculuğa başladık ve nihayet mutlu sonla süreci tamamladık."

Sağlık ekiplerinin yoğun çabayla çalışarak bebeğin hayata tutunmasını sağladığını ifade eden Akar, "Tabii burada çok büyük emek verildi. Hemşire arkadaşlarımızın, asistan arkadaşlarımızın nöbetçi çocuk doktoru uzman arkadaşlarımızın hepsinin çok büyük emeği oldu. Bugün 107. gün bebeğimizi tamamen sağlıklı ve güzel bir şekilde muayenesi tamamen normal olarak taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Tıbbın ülke çapında çok geliştiğini belirten Akar, şöyle devam etti:

"Ülkemizde tıbbın ve özellikle kendi branşımız açısından düşündüğümüzde yenidoğan yoğun bakım hizmetlerine ne kadar çok ileri olduğunu söyleyebiliyoruz rahatlıkla. 25 yıl öncesine kadar maalesef bu tür bebeklerin neredeyse hiçbir şekilde yaşam şansı yoktu. Oysa günümüzde ülkemizde birçok merkezde prematüre bebeklerimiz çok güzel bakılıp, sağlıklı şekilde taburcu ediliyor."

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