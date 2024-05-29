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Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası

Emlak Konut GYO, çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 13:57, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 13:59
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Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası

Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısında, "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" sloganıyla başlatılan kamyanyaya ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla millete hak ettiği mutluluğu sunacak yaşam alanları inşa etmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye'nin geleceğine güvenlerinin tam olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdem, Türkiye'nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörünün her zaman önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Erdem, inşaat ve gayrimenkul sektörünün bu hedefe ulaşmak için gereken fedakarlıkları yapmaya devam ettiğini dile getirerek, hükümetin, Bakanlığın ve ilgili kuruluşların sektöre desteklerini sürdürdüğünü aktardı.

5 ildeki 16 projeyi kapsıyor

Cengiz Erdem, 2023'ü 53,2 milyar lira rekor ön satış geliriyle tamamladıklarını, 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz." diye konuştu.

Emlak Konut ödeme sistemi ve "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" sloganıyla başlattıkları kampanyaya değinen Erdem, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli'de bulunan 16 projeyi kapsadığını söyledi.

4 farklı ödeme koşulu içeren kampanya

Erdem, Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşulumuzda ise yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak. Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilir."

Erdem, yeni alım fırsatları sunan bu kampanyanın vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

"Kampanyamız bugün başladı, 2 bin civarında konut satılmasını bekliyoruz"

Cengiz Erdem, bugün başlayan kampanya kapsamında 2 bin civarında konutun satılmasını hedeflediklerini söyledi.

Süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini anlatan Erdem, vatandaşların satış ofislerinden detaylı bilgi edinebileceğini bildirdi.

Erdem, süreçte başka projelerin de kampanyaya dahil olabileceğini kaydederek, kampanya kapsamında sundukları faiz oranları sayesinde konutu ulaşılabilir kılacaklarını anlattı.

Kampanyaya dahil projeler

Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.

İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

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