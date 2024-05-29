Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'e yapacağı iadeiziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ayın 9'undan sonra" yanıtını verdi.

Müsavat Dervişoğlu ile görüşme

İyi Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceğine dair soruya yanıt veren Erdoğan, "Görüşmememiz için hiçbir neden yok" dedi.