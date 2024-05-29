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Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?

Temmuz ayına yaklaşırken çalışanların gözü ara zamda. Bir iş bulma platformu, yaptığı araştırma ile hem işveren hem de çalışanların beklentilerini ortaya koydu. Ankete göre çalışanların yüzde 52'si ara zam olmazsa iş değiştirecek. İşverenlerin ise yüzde 43'ü ara zam yapmayı planlıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 14:53, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 14:54
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Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?

2024 yılının ilk yarısı geride kalırken, çalışanların gözü ara zamma çevrildi. Kamuoyunda ve çalışan kesimde ara zam merakı artıyor.

İstihdam platformu Eleman nokta net'in gerçekleştirdiği ankete göre çalışanların zam beklentisi yüksek. Ankete katılan çalışanların yüzde 82'si asgari ücrete zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

Asgari ücrete zam olmasa bile özel sektör çalışanlarının ara zam beklentisi var. 3 binden fazla kişiyle yapılan ankete göre Temmuz ayında maaşına yüzde 50 zam bekleyenlerin oranı yüzde 51.

Anket katılımcılarının yüzde 30'u ise yüzde 37 oranında zam bekliyor. Ankete göre "Zam yapılmazsa yeni iş ararım" diyenlerin oranı ise yüzde 52 oldu. İşverenlerin ise yüzde 42'si ara zam yapmayı düşünüyor.

Ankette zam yapmayacağını belirten şirket oranı yüzde 35 olurken, şirketlerin yüzde 23'ü ise henüz kararını vermedi.

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