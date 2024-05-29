İşte EFES Tatbikatında ilk Defa Kullanılması Planlanan Silah ve Sistemler
İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, 9 Mayıs'ta başlayan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sürüyor. EFES Tatbikatlarında ilk Defa Kullanılması Planlanan Silah ve Sistemler açıkladı.
İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, 9 Mayıs'ta başlayan
Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sürüyor. 50 ülkeden
11 bin personelin katıldığı tatbikat, nefes kesen görüntülere sahne oluyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan Efes-2024 Birleşik,
Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı ile ilgili basın bilgilendirme brifingi
29 Mayıs tarihinde İzmir Konak'ta yerli ve yabancı basın mensuplarının katılımıyla
gerçekleşti.
Tatbikatı izlemek maksadıyla Fiili Atışlı Arazi safhasına 93 ülkeden askeri ataşe ve gözlemci davet edildi. EFES Tatbikatlarında ilk Defa Kullanılması Planlanan Silah ve Sistemler şu şekilde verildi;
Özel Kuvvetler Komutanlığınca;
URGAN İp Kamera Sistemi, CADEX Keskin Nişancı Tüfeği
ve NIGHT FORCE ATACR 5-25X Silah Üstü Optik
Dürbün kullanılması
MİKON (Mikro Kamikaze Dron), BOYGA (Hayan
Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İHA Sistemi) ve MX-908
Patlayıcı Madde Tespit Cihazının kullanılması
Helikopterden Havadan Tahliye Platformunun kullanılması
Deniz Harekatında;
-ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Arac1) kullanılması
TCG DERYA ikmal Muharebe Destek Gemisi ve TCG
İSTANBUL Firkateyninin kullanılması
-TCG ANADOLU Çok Maksat Amfibi Gemi ve TCG
PİRİREİS Denizaltısının kullanılması
Kara Harekatında;
-Şişirilebilir Sahte Tank/Sistemlerinin kullanılması
-İHTAR ihasavar Sistemi ve ACAR Radar Sisteminin
kullanılması
-Silah Tespit Radarı, SERHAT Radar Sisteminin kullanılması
C 70 Termal Silah Dürbünü, E 60 Termal Silah Dürbünü,
-A600 Gece Görüş Dürbünü ve A 960 1.5r-6x Gündüz Görüş
Dürbününün kullanılması
-MiLKAR 2A2 Radar Elektronik Taarruz Sistemi, MiLKAR
3A3 Üst/Alt Bant Elektronik Taarruz Sistemi ve MiLKAR
5S Elektronik Taarruz Sisteminin kullanılması
-TOGAN Otonom Döner Kanath Gözcü iHA Sistemi ve
Füzyon Silah Gece Görüş Dürbününün kullanılması
-KARGU Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi ve
BAHA İnsansız Hava Aracının kullanılması
-Yeni Nesil Furtina-2 ve BORAN Obüsünün kullanılması
PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Aracın ve AMMTS (Araca
Monteli Mayın / EYP Tespit Sis.) kullanılması,
Basın bilgilendirme brifingi Tnk.Alb. Özgür Umut Şenduran tarafından Konak Orduevi Brifing Salonunda gerçekleştirildi.