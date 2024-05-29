Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı

Kamu Birliği Konfederasyonu'nun çağrısı üzerine İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan grup, "Savaşı durdurun, çocukları kurtarın", "Refah yanıyor, dünya susuyor" ve "Katil İsrail" sloganları ve "Savaşı durdurun" yazılı dövizlerle İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, 7 Ekim'den beri saldırılarına devam eden İsrail'in çocuk, yaşlı, engelli demeden her türlü canlıyı katlettiğini ifade etti. Saldırılar sonucu hastane, ibadethane gibi yaşam alanlarının bile çocuk mezarlığına çevrildiğini kaydeden Demirel, Refah'ta kurulan çadır kentin bombalanmasının ardından artık Filistinliler için güvenli alanın olmadığını vurguladı. Demirel, İsrail'e destek olan ülkeleri ve liderleri tüm kalpleriyle lanetlediklerini belirtti. İslam ülkeleri, Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrıda bulunan Demirel, "Gün susma günü, kafanızı gömme günü değildir. Gün soykırıma, vahşete ve talana sessiz kalma günü değildir" dedi.

Grup, yapılan basın açıklamasının ardından İsrail Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.