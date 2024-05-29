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Seçil Erzan olayına ilişkin Terim'in 'müşteki' olduğu yeni iddianame hazırlandı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin müşteki Fatih Terim'in şikayetiyle hazırlanan yeni iddianame, bu olayla ilgili ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 16:46, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 16:47
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Seçil Erzan olayına ilişkin Terim'in 'müşteki' olduğu yeni iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dolandırıcılık olayına ilişkin Fatih Terim'in şikayeti üzerine yeni iddianeme hazırladı.

Bu iddianame, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı söz konusu olayla ilgili ana dava dosyasıyla birleştirilmesi istemiyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemenin Terim'in "müşteki" sıfatıyla yer aldığı yeni iddianameyi ana dava dosyasıyla birleştirirmesi halinde dosyadaki mağdur sayısı 29'a çıkacak.

- İddianameden

Devam eden ana davanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

- Sanık Erzan'ın 90 yıldan 295 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 90 yıldan 295 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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