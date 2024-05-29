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Bakan Özhasek: Deprem bölgesinde 1240 yerde şantiyemiz var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin, "Şimdi orada 1240 yerde şantiyemiz var, 110 bin kişilik bir işçi ordusuyla çalışıyoruz, 4 bin 333 köyde köy evi yapıyoruz. Bu senenin sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 200 bin civarında." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 17:47, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 17:57
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Bakan Özhasek: Deprem bölgesinde 1240 yerde şantiyemiz var

Özhaseki, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Sosyal Yaşam Merkezi'nde, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören yerleri ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

AK Parti iktidarının 22 yıldır gece gündüz çalıştığını vurgulayan Özhaseki, Türkiye'nin 25 yıl önceki Türkiye olmadığını, savunma sanayi ve sağlık gibi birçok alanda kalkındığını dile getirdi.

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın net, açık ve berrak olduğunu belirterek, "Bizim değerlerimiz belli. Bizim vatan, millet diye bir derdimiz var. Bayrak ve ezan diye bir meselemiz var. Bizim, bu vatanın bölünmez bütünlüğü diye bir derdimiz, kaygımız var. Bunun üzerinde anlaşarak yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak hiçbir zaman pazarlık içinde olmadıklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir de ne dedikleri belirsiz, ne istedikleri belirsiz sadece ve sadece Cumhur İttifakı'na karşıtlıktan dolayı bir araya gelenler var. Benzemezler ordusu gibi adeta. Bunların ne dünya görüşleri birbirine benzer, ne iktisadi hayata bakışları, ne sosyal meselelere çözüm bulmaları, ne askeri meselelerdeki düşünce tarzları hiç birbirine benzemez. Bir tek dertleri var, Cumhur İttifakı gitsin, ne olursa olsun. Tamam kardeşim biz de beşeriz, insanız. Nihayetinde biz de ölümlüyüz. Partilerin de bir tarihi var ve süresi var. Biz de gideriz ama siz ne yapacaksınız, bir cümle söyleyin, hadi söyleyin, Türkiye için ne yapacaksınız, bir cümle çıkmıyor. Bir cümle çıkmıyor oradan."

Özhaseki, "Millet İttifakı'nın lideri çıktığı zaman diyordu ki 'Ben Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik şartını tanıyacağım.' Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik şartı, Avrupa ülkeleri bile bunu şerhli kabul etti. Biz şimdi bunu kabul ettiğimizde Türkiye'nin bölünmesine giden ilk adımı atmış oluruz. Ülkemizden en az 15 vilayeti koparmak için ayağa kalkarlar. Zaten üzerinde orada oynanan oyunları bilmiyor muyuz? Böyle bir meselede bizim çok daha sıkı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu ülkenin sorunlarını da en iyi şekilde çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, önceki bakanlık döneminde kentsel dönüşüm için gittiği Hatay'da kendilerine karşı çıkanlar olduğunu ve oradakileri ikna edemediklerini söyledi.

Depremin siyaset üstü bir iş olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Milletimizle, devletimizle, hükümetimizle iftihar edin diye söylüyorum. Şimdi orada 1240 yerde şantiyemiz var, 110 bin kişilik bir işçi ordusuyla çalışıyoruz, 4 bin 333 köyde köy evi yapıyoruz. Bu senenin sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 200 bin civarında. Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi orada."

Özhaseki, Pınarbaşı'nda 200 civarında, 800 kadar da Sarız'da ağır hasarlı, yıkılmış, yıkılacak bina olduğunu, ihale yapma yetkisini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özrdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu katıldı.

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