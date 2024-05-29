Öğretmene saldırmaya çalışan 2 öğrenci yakını kefaletle serbest

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokulda dün öğretmenler B.L. ile M.D'yle tartışan ve saldırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan veli M.A. ile yakınları İ.A. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheli İ.A. serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar M.A. ve S.A. ise 300'er bin lira kefalet ödemeleri şartıyla salıverildi.

- Olay

Dün, çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile yakınları İ.A. ve S.A, öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmıştı.

Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırılmıştı.

Şikayet üzerine 3 kişi gözaltına alınmıştı.