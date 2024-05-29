Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile görüştü

Görüşmede Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'in Filistin'i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını söylerken bu isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti.