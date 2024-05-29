'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş köpek düzenlemesinin detaylarını TRT Haber'e açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun toplumun her kesimiyle görüşerek titiz bir çalışma yaptığını söyleyen Güler, "Önerileri, beklentileri not alıyor. İlgili bakanlıklarımız analiz yapıyor, alternatifli çözüm önerilerini paylaştılar. Yaklaşık 10 gün daha toplumu dinleyeceğiz. Muhalefet partileri ve diğer ilgili yerlerle de görüşerek fikir alış verişinde bulunacağız" dedi.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili çalışmanın detaylarını açıklayan Güler, ilk etapta, vatandaşın güvenliğine sorun oluşturan ve saldırganlaşan köpekleri barınaklarda toplamak olduğunu söyledi.

"Ötanazi en son seçeneğimiz"

2022 yılına kadar yaklaşık 2 milyon 450 bine yakın köpeğin kısırlaştırıldığını söyleyen Güler, 530 bin civarı köpeğin ise sahiplendirildiğini açıkladı. Amaçlarının başıboş sokak köpeklerine niteliklli yaşam alanı oluşturmak olduğunu vurgulayan Güler, "Amacımız, kısırlaştırmak, aşılarını yapmak, çiplerini takmak ve vatandaşlarımızın sahiplenmesi için destek vermek. Bunu için ciddi çalışmalar yapacağız. Barınakların yaşam koşullarını geliştireceğiz" dedi.

Kuduz riskinin insan yaşamını tehdit ettiğini söyleyen Güler, "Sağlık Bakanlığı'nın da ciddi verileri var. Bugüne kadar 450 bine yakın kuduz temaslı vakalar var. Dolayısıyla bu noktada tedbirler almamız gerekiyor. Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, kontrol altına alınamayan, hastalıklı hayvanlarımızı yani artık herhangi bir çözüm bulunamayan hayvanlarımıza da eziyet etmemek için ötanazi modelini uygulayacağız" dedi.

"Barınaklarımızda kaliteli yaşam devam edecek"

Abdullah Güler, "Sokaktan toplayıp öldüreceğiz" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını, amaçlarının hayvanlara nitelikli yaşam alanı oluşturmak olduğunu söyledi.

Güler sözlerine şöyle devam etti:

"Mahallemizin sahiplendiği köpeklerimiz var. İlk etapta biz sokakta güvenlik sorunu hale gelen, çeteleşmiş, kuduz riski taşıyan köpeklerimizi toplayacağız. Yüzde 85 civarında vatandaşımız bunun güvenlik sorunu olduğunu, kendilerine zarar verdiğini düşünüyor. Biz merhamet topraklarının çocuklarıyız. İşkence etmeden hayvanlarımıza yaklaşmamız gerekiyor. Biz, çocuklarımıza saldıran, cami cemaatine saldıran, çeteleşmiş köpek gruplarından bahsediyoruz. Biz sorunu çözmek için yol haritası uygulayacağız. Önce kısırlaştıracağız ve sahiplendireceğiz köpeklerimizi. Barınaklarımızda kaliteli yaşam devam edecek. 'Sokaktan toplayıp öldüreceğiz' gibi gerçek dışı bir yaklaşım sergileniyor, bu doğru değil. Barınakta yaşam imkanı kalmayan, kuduz riski taşıyan, diğer köpekler için tehdit oluşturan, saldırganlaşmış, farklı bir yapıya bürünen kontrol dışı kalmış hayvanlardan bahsediyoruz"

"Kısırlaştırmanın yüzde 75 civarında olması gerekiyor"

Yerel yönetimlere de üzerlerine düşen sorumluluğu almaları gerektiğini hatırlatan Güler, "Malesef sadece köpekleri topluyorlar, kısırlaştırma yapmadan, çip takmadan başka ilçe sınırına köpekleri bırakarak tedbir aldığımızı sanıyoruz. Bu şekilde değil. Tüm belediyeler üzerine düşen sorumluluğu almalı. Kısırlaştırmanın bir süresi var, izlenme yöntemi var. Kısırlaştırmanın yüzde 75 civarında olması gerekiyor. Eğer tedbirleri almazsak milyonlarca başıboş sokak köpeği sayısının giderek arttığını görüyoruz. Bu sorunu ortak bir akılla, muhalefet partilerini de dinleyerek çözeceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.