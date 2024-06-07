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Belediye Başkanları hakkında soruşturma izin yetkisini kim verir?

Belediye başkanlarının görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları 4483 sayılı Kanun kapsamında yürütülmekte olup, belediye türüne göre soruşturma izin yetkisini İçişleri Bakanı, Vali ve Kaymakam verir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 00:10, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 09:16
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Belediye Başkanları hakkında soruşturma izin yetkisini kim verir?

Belediye başkanları; memurlar ve diğer kamu görevlileri gibi memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek amacıyla çıkarılan 4483 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara tabidir.

4483 sayılı Kanun, belediye başkanlarının sadece görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanmalarında izin alınmasına ilişkin olarak geçerlidir. Belediye başkanlarının görevleri haricinde kişisel suçlarından dolayı yargılanmaları, soruşturulmaları genel hükümlere göre yapılmaktadır.

4483 sayılı Kanunun "izin vermeye yetkili merciler" başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bentlerine göre; soruşturma izni yetkisi,

- Büyükşehir belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanı

- İl belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanı

- İlçe belediye başkanı hakkında İçişleri Bakanı

- İlçelerdeki belde belediye başkanları hakkında Kaymakam

- Merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları hakkında bulundukları ilin Valisi

tarafından bizzat kullanılır. Yokluklarında ise soruşturma izin yetkisi bizzat vekilleri tarafından kullanılır.

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