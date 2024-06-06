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Belediye Başkanları işçileri re'sen izne çıkartabilir mi?

4857 sayılı Kanun ışığında belediye başkanları işçileri re'sen izne çıkartma yetkisine haiz olup, bu yetkisini işverenin yönetim hakkı ilkesi bağlamında kullanır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 00:10, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 09:16
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Belediye Başkanları işçileri re'sen izne çıkartabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu'nun "yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri" başlıklı 53'üncü maddesine göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Kanunun "yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi" başlıklı 54'üncü maddesine göre, işçi her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Kanunun "yıllık ücretli iznin uygulanması" başlıklı 56'ncı maddesine göre, yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

Kanunun "yıllık izin ücreti" başlıklı 57'nci maddesine göre, işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği hükmüne göre, işveren veya işveren vekilleri işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder. İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak, izin sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır. Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir.

Yukarıda yer alan mevzuat ve işverenin yönetim hakkı ilkesi ışığında, işveren vekili sıfatı ile belediye başkanları çalıştırdıkları işçilerin yıllık izin dönemlerini belirleyip birikmiş tüm izinlerini parça parça veya bir defada belediye hizmetlerinin yürütülmesini kısıtlamadan kullandırma yetkisine haiz olduğu değerlendirilmektedir.

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