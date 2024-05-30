30 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahariye Mevlevihanesi'nde, "Zamanı Aşan Miras; İpekyolu Sergisi ve Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gölbaşı'ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde, MEB "Meslek Liseleri ile ilgili Politika Belgesi" Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde, Sosyal Demokrasi Derneğince düzenlenen "21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik" Paneli'nde konuşacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi Kapsamında, Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik İnsan Hakları Eğitimlerinin Açılış Töreni'nde yer alacak.

(Ankara/09.30)

2- TBMM'den

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindekilerle bir araya gelecek.

- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/12.30/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara14.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı ekonomik güven endeksini, nisan ayı dış ticaret ile 2023 yılı ulusal eğitim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Prag)

2- Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı, Pekin'de düzenlenecek.

(Pekin)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 11. Toplantısı'na katılacak, Azerbaycanlı mevkidaşı Sahil Babayev'le görüşecek ve şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

4- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turkuvaz Medya'da düzenlenecek GastroShow Etkinliği'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakası, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynayacak.

(Adana/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i konuk edecek.

(Mersin/18.30)

4- 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde sürüyor. Türkiye, yarı finalde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00)

5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(Paris)