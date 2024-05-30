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Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi

Başıboş köpeklerle ilgili taslak son aşamaya geldi. İletişim Başkanlığı da köpek terörü için toplumun nabzını tuttu. Araştırma, köpek probleminin ülkenin her yerini sardığını ispatladı. Katılımcıların yüzde 80,4'ü de barınağa götürülen ancak sahiplenilmeyen ve hasta olan köpekler için "uyutulmalı" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 07:54, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 07:41
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Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi

AK Parti'nin, sokaklardaki başıboş köpeklerle ilgili hazırladığı taslakta sona yaklaşılıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, taslakla ilgili geniş kesimlerin görüşünü aldıklarını söyledi.

Yenişehirlioğlu'nun aldığı görüşlerin büyük bölümünde sahiplenilmeyen ve saldırganlığı olan köpeklerin acısız bir şekilde uyutulması formülü ön plana çıkıyor. Yenişehirlioğlu yaptığı açıklamada, 10 gün içinde taslakla ilgili çalışmanın tamamlanacağını belirterek, muhalefetten de bu konuda görüş alacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç olunduğu açık. Burada dengeyi iyi kurmamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım ama tabii ki insan sağlığına zarar verecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerekir" dedi.

HALKIN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI UYUTULMALI DİYOR

Sokaklarda dehşet saçan başıboş köpekler konusunda toplumun nabzını tutan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 18 Ekim-8 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında ilginç sonuçlara ulaştı.

Araştırmaya katılanların yüzde 88,4'ü mahallelerinde başıboş köpek bulunduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 80,4'ü "barınaklara yerleştirilmeli, sahiplenilmeyen ve hasta olanlar uyutulmalı" yönünde görüş bildirdi.

İletişim Başkanlığının 5 sorudan oluşan araştırmasına Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler katıldı. Araştırmaya en yüksek katılım sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya'dan oldu. Gönüllülere kapalı uçlu sorular yöneltildi.

Katılımcıların büyük bir bölümünün mahallesinde sokak köpeklerinin olduğu ve kendileri için tehlike oluşturduğu, sokak köpekleri konusunun ülke gündemi için yadsınamayacak bir konu olduğu ve devlet tarafından çözüme kavuşturulması yönünde girişimlerin olması gerektiği, sokak köpeklerinin daha fazla vatandaşa zarar vermesinin engellenmesi adına barınaklara yerleştirilmesi; sahiplenilmeyen ile hasta olanların uyutulması gerektiği, katılımcıların yarısının yakın çevresinden en az bir kişiye sokak köpeği saldırısı gerçekleştiği, sahipsiz sokak köpekleri konusunu ülke için sorun olarak görenlerin büyük kısmının büyükşehirlerde yaşayanların oluşturdukları, sokak köpeklerinin yaşam alanlarından toplatılıp barınaklara yerleştirilmesini talep eden erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla daha fazla olduğu tespit edildi.

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