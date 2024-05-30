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LGS için geri sayım başladı

8'inci sınıf öğrencileri 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek. Sınava sayılı günler kala uzmanlar, başarı için heyecan ve stres kontrolüne dikkati çekiyor. Öğrencilere ders çalışmayı hafifleterek sosyal etkinliklere yönelmeleri de tavsiye ediliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 08:35, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 08:36
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LGS için geri sayım başladı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul" üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

LGS sınav giriş belgesine https://e-okul.meb.gov.tr/ sitesinden erişilecek.

Sınavın kapsamı

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

Birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

"Bunun bir son olmadığını düşünmesi lazım"

Psikolog İzzet tamer Ekşi, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Kaygının seviyesi çok önemli bizim için. Kaygının faydalı kısmı tetikte tutar bizi, zamanı verimli kullanmamızı sağlar, hazır hissetmemizi sağlar. Bu seviyenin ileri taşındığı nokta bu da kullanılan bilgilerin ortaya çıkamamasına neden oluyor. 'Daha önce yaptığım sınavlar gibi olacak bu. Ben bunu yapabilirim, başarabilirim.' Bunun bir son olmadığını düşünmesi lazım. Rahatlama teknikleri kullanılmalı, sevdiği hobilerle uğraşabilir, sevdiği arkadaşları ile vakit geçirebilir."

Sınav sürecinde en büyük görevin ailelere düştüğünü belirten Ekşi, "Aileler, öğrencileri kıyaslamamalı, çocuklarının sınava hazırlanırken verdiği çabayı takdir etmeli" dedi.

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