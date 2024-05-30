Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun, siber savunma ve güvenliğinin başındaki isim olmasına rağmen telefonunun klonlandığını açıkladı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuşan Uraloğlu, "Telefonumun taklit edildiği ve benim numaramdan aranıyormuş gibi yapılan bir aramayla karşılaştım. Artık herkesin telefon ve sesinin taklit edilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Siber güvenlik konusunda almamız gereken birçok önlem var" dedi.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Partili Hüseyin Yayman ise Uraloğlu'na "Kimi aramışlar, bu önemli bir konu. Size yapılıyorsa bize neler yapılmaz" diyerek karşılık verdi.

Uraloğlu da "Telefonla ve ya bir mesajla ve ya e-maille neler paylaşmamız gerektiğine gerçekten dikkat etmemiz lazım. Milyonlarca, hatta milyarlarca dolar vererek yaptığınız yatırım bir tane, basit bir bilgisayarla devre dışı bırakılabiliyor. Benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık" yanıtını verdi.

İYİ Partili Selcan Hamşıoğlu ise "Düşünün, bütün haberleşme alanının başındasınız, BTK'nin, siber savunma faaliyetlerinin, iletişim altyapısının başındasınız ama sizin bile bir korsan program üzerinden cep telefonunuz kopyalanıyor" diye konuştu.